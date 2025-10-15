Кабмин запретил кафе и ресторанам брать плату за обслуживание с 1 января 2026 года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Отныне все сопутствующие расходы должны быть включены в основную стоимость блюд, указанную в меню.

Кабинет министров принял новое постановление, направленное на повышение прозрачности ценообразования в сфере общественного питания и защиту прав потребителей.



Документ запрещает заведениям общепита взимать отдельную плату за обслуживание, сервировку стола или иные действия персонала. Отныне все сопутствующие расходы должны быть включены в основную стоимость блюд, указанную в меню.



Новые правила предусматривают, что отныне запрещается взимание отдельной платы за обслуживание, подачу блюд, сервировку или любые другие действия обслуживающего персонала.



Это означает включение стоимости всех составляющих услуг общественного питания в цену, указанную в меню, прайс-листе или ином документе, доступном потребителю до оформления заказа.



При этом конечная сумма оплаты не должна отличаться от суммы, рассчитанной на основании публично представленного прейскуранта.



Объекты общественного питания сохраняют право самостоятельно устанавливать дополнительные условия для посетителей, если они не противоречат законодательству Кыргызской Республики.



Новые правила призваны исключить практику необоснованных или скрытых начислений, предоставляя потребителям полную и достоверную информацию о конечной стоимости заказа до его оформления.



Постановление подписано председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым и вступает в силу с 1 января 2026 года, предоставляя субъектам предпринимательства достаточно времени для адаптации к новым требованиям.

Источник: tazabek.kg

