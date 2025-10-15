Внимание, розыск! В Кара-Балте пропала 17-летняя Жаннат

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Девочка вышла из дома 10 октября и не вернулась

ГУВД Чуйской области разыскивает без вести пропавшую 17-летнюю Жаннат Рахманбердиеву.

По данным милиции, девушка 10 октября 2025 года примерно в 13:50 вышла из дома в Кара-Балте и не вернулась. Данный факт зарегистрирован в ОВД Жайыльского района и начата доследственная проверка.

Приметы: рост примерно 170-172 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, лицо светлое.

Была одета: на голове платок (хиджаб) черного цвета, черная рубашка, черные штаны, на ногах спортивная женская обувь фирмы «Air Jordan» серого цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщите по телефонам: 0312 835 184, 0312 22-15-58, 0701 20-31-02.

Источник: vesti.kg