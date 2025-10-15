Количество камер наблюдения в Кыргызстане планируют довести до 20 тысяч

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Не думайте, что сможете избежать задержания — система позволяет фиксировать все

По поручению президента Садыра Жапарова на протяжении последних трех лет в стране осуществляли масштабную установку видеокамер, чтобы обеспечить полный контроль и безопасность. Об этом рассказал руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

На сегодня система «Безопасный город» охватила множество регионов:

Бишкек — 651 камера;

Баткенская область — 248;

Иссык-Кульская — 283;

Джалал-Абадская — 205;

Нарынская — 207;

город Ош — 57;

Ошская область — 115;

Таласская — 201;

Чуйская область — 177.

По его словам, устанавливаются современные камеры с распознаванием лиц, обзором на 360 градусов и многофункциональными возможностями. Работы по монтажу ведутся ежедневно, в том числе в регионах, чтобы охватить всю территорию страны.

Как отметили в администрации, именно эти камеры сыграли ключевую роль при раскрытии резонансных преступлений: благодаря им были получены оперативные записи и доказательства.

В своем заявлении Дайырбек Орунбеков предупредил лиц, готовых совершать преступления: «Не думайте, что сможете избежать задержания — система позволяет фиксировать все, у вас нет шансов уйти».

Проект создания «безопасной страны» продолжается, и власти обещают, что сеть камер будет расширена до цели — более 20 тысяч устройств по всей республике.

Источник: 24.kg