В Бишкеке открыли новое детское отделение инфекционной больницы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

15 октября 2025 года в Бишкеке состоялось открытие нового детского инфекционного корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ).

В мероприятии приняли участие Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев, основатель благотворительного фонда «Ильшат» Анвар Маметов и представители медицинского сообщества.

Новый трёхэтажный корпус на 100 коек построен и оснащён при поддержке благотворительного фонда «Ильшат». Общая площадь здания составляет 3647 квадратных метров. В корпусе размещены три детских отделения, оснащённые современным медицинским оборудованием, изолированные боксы и полубоксы с системами вентиляции и фильтрации воздуха. Созданы условия для безопасного и комфортного пребывания пациентов и их родителей, а также для эффективной работы медицинского персонала.



Строительство началось в 2023 году после подписания договора о безвозмездном финансировании проекта со стороны фонда «Ильшат». Реализация проекта направлена на улучшение условий оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями и укрепление материально-технической базы учреждения.

Для усиления возможностей больницы в сфере экстренной помощи фонд «Ильшат» также передал две машины скорой медицинской помощи, оснащённые оборудованием для транспортировки и оказания неотложной помощи детям.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев отметил, что открытие нового корпуса позволит повысить качество диагностики и лечения инфекционных заболеваний у детей и обеспечить высокий уровень инфекционной безопасности.