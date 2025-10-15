Убирать самокаты из города не будем — мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Необходимо установить понятные правила для всех участников дорожного движения

Самокаты убирать из Бишкека не будут, об этом мэр столицы Айбек Джунушалиев заявил 24.kg на открытой экспертной встрече, посвященной вопросам улучшения транспортной ситуации в городе.

«Необходимо установить понятные правила для всех участников дорожного движения, в том числе и для пользователей самокатами. Часть предложений, озвученных представителем сообщества «Урбан Хаб Бишкек» Алексеем Журавлевым, мы возьмем на заметку», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы самокатчики передвигались безопасно как для пешеходов, так и для водителей.

Самокаты сегодня тоже разгружают дороги, они являются индивидуальными средствами мобильности и дают возможность людям доезжать до нужного места без использования личного автотранспорта.

На экспертной встрече исследователь Алексей Журавлев привел выводы собственных исследований и рекомендации по улучшению инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По его данным, общая протяженность велоинфраструктуры в городе составляет 46 километров, 54 процента из них на тротуарах, 7 процентов на проезжей части, остальные — в парках.

Обособленные велодорожки, по мнению исследователя, наиболее комфортные и удобные: на них не сталкиваются интересы пешеходов, водителей и велосипедистов. Они расположены в основном в южной части города.

«В соцсетях призывают полностью убрать самокаты из города. Согласно ПДД, пользователи СИМ должны передвигаться по тротуарам, если нет велодорожек. Это говорит о том, что тротуары юридически перестали быть пространством только для пешеходов. В то же время в правилах дорожного движения есть двусмысленная формулировка, что они не должны мешать передвижению пешеходов», — отметил Алексей Журавлев.

По его словам, наиболее частые ДТП с участием самокатчиков и велосипедистов происходят в районах площади Ала-Тоо, от бульвара Эркиндик до улицы Абдрахманова, Vefa-центра, Бишкекского гуманитарного университета и университета «Манас».

С января 2023-го по июнь 2025 года произошло 519 ДТП с велосипедистами и самокатчиками, 539 человек пострадали, шестеро погибли.

Количество ДТП на один километр велоинфраструктуры: на тротуары приходится 5 ДТП, на проезжую часть — 2, на обособленную велодорожку — 1. Из этого следует, что обособленные дорожки более безопасны, отметил исследователь.

Предлагаемые решения от экспертов сообщества «Урбан Хаб Бишкек»:

обособить велодорожку на улице Токтогула (на проезжей части) — проблема в том, что автомобилисты паркуются на ней, и велосипедистам и самокатчикам приходится выезжать на проезжую часть, что опасно;

продлить велополосу на площади Ала-Тоо, потому что она обрывочная;

создать велопереезды на центральных улицах, подобный пример есть на Южной магистрали;

внедрять велоинфраструктуру на новых дорогах;

на велодорожках по улицам сделать направления движения, чтобы снизить конфликтность между самокатчиками и пешеходами.

«Например, на улице Абдрахманова проходит велополоса по одной стороне, и там едут и на север, и на юг. Если их разделить как на дорогах, сделать с одной стороны на север, с другой — на юг, тогда пешеходы будут понимать, откуда едут велосипедисты и самокатчики», — заключил эксперт.

Источник: 24.kg