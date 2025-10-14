В Чуйской области задержаны браконьеры — их оштрафовали на 112 тысяч сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В отношении нарушителей составлены девять протоколов за нарушение правил охоты.

Инспекторы отдела контроля биоресурсов Службы экотехнадзора при Минприроды провели рейды в Чуйской области и задержали нескольких граждан, занимавшихся незаконной охотой.

В отношении нарушителей составлены девять протоколов за нарушение правил охоты. Каждому назначен штраф в размере 12.5 тысячи сомов. Общая сумма штрафов составила 112.5 тысячи сомов, также предъявлен иск на 11 тысяч сомов.

В ведомстве отметили, что работа по борьбе с браконьерством продолжается, а контроль за охраной биоресурсов и соблюдением природоохранного законодательства будет усилен.

Источник: economist.kg