Цены на ГСМ растут — мы не можем их дальше удерживать, - Ж.Орозбаев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Несмотря на временные перебои с поставками топлива из России, дефицита ГСМ в стране нет.

Председатель Государственного агентства антимонопольного регулирования при Кабмине Женалы Орозбаев сегодня, 14 октября 2025 года, сообщил изданию Tazabek, что на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Кыргызстане сохраняется сложная, но контролируемая ситуация.



По его словам, несмотря на временные перебои с поставками топлива из России, дефицита ГСМ в стране нет. В то же время цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти.



«Сейчас прорабатываются альтернативные пути поставок, чтобы в случае непредвиденных ситуаций избежать срывов и перебоев. Мы также собрали всех нефтетрейдеров, получили информацию о запасах, сроках их достаточности и объёмах будущих поставок», — проинформировал Орозбаев.



Он подчеркнул, что критического дефицита на рынке пока не наблюдается, однако ситуация остаётся непростой.



«Сегодня критического момента пока нет. Но сложная обстановка всё-таки есть. Цены растут», — сказал глава антимонопольного ведомства.



По данным Орозбаева, в последние недели в Кыргызстане заметно подорожал бензин.



«Вы сами видите, что в последнее время снова выросли цены: бензин АИ-92 стоит в среднем 73–73,5 сома, АИ-95 — около 80 сомов за литр. Мы старались удерживать цены с начала года, у нас была договорённость с нефтетрейдерами. Но с учётом текущей ситуации дальше удерживать цены невозможно», — пояснил он.

Источник: tazabek.kg

