В новом штабе ГКНБ состоялась встреча ветеранов органов нацбезопасности

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 14 октября 2025 года в новом здании штаб-квартиры Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики состоялась торжественная встреча ветеранов органов национальной безопасности. В мероприятии принял участие Заместитель Председателя Кабинета Министров - Председатель ГКНБ КР генерал-полковник Ташиев К.К.

В рамках встречи ветераны ознакомились с условиями работы и инфраструктурой нового административного здания штаб-квартиры.

В данном мероприятии состоялось неформальное общение, где ветераны поделились воспоминаниями и пожеланиями нынешнему руководству и сотрудникам ведомства.

В ходе встречи ветераны обсудили актуальные вопросы социальной поддержки, укрепления взаимодействия и взаимопомощи, а также развития культурно-патриотических инициатив. Отдельное внимание было уделено воспитанию молодежи в духе патриотизма и верности долгу.

Отмечается, что клуб ветеранов традиционно играет важную роль в патриотическом воспитании граждан, сохранении исторического наследия и укреплении сплоченности общества. Их деятельность направлена на поддержку бывших сотрудников и развитие общественно значимых проектов.

Такие встречи стали доброй традицией, укрепляющей связь поколений и служащей напоминанием о высокой ответственности и чести, связанной с работой в органах национальной безопасности.