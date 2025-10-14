В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Кыргызстане зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре около 4 баллов.

Сегодня в 13.17 в Кыргызстане зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре около 4 баллов. Об этом сообщили в Институте сейсмологии.

По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на территории страны, в 27 километрах к северо-востоку от села Таш-Добо, в 34 километрах к северо-западу от села Кара-Мойнок, в 70 километрах к юго-востоку от Бишкека.

В населенных пунктах Кара-Мойнок, Таш-Добо, Дон-Алыш интенсивность толчков составила 2,5 балла.

Источник: 24.kg