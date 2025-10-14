Вместо переноса железной дороги в Бишкеке могут запустить электрички

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В прошлом году, мэрия подписала меморандум с китайской компанией China Road о возможном выносе железнодорожных путей за город.

После проведения обширной работы и консультаций со специалистами власти столицы решили отказаться от идеи вывода железной дороги за пределы Бишкека. Об этом мэр Айбек Джунушалиев сообщил в эфире телеканала «Ала-Тоо 24».

«Мы провели исследования, создали рабочие группы, рассматривали разные варианты. Однако, по итогам рекомендаций экспертов, было принято решение отказаться от переноса. На сегодняшний день у нас нет оснований и экономической необходимости выводить железную дорогу за пределы столицы. Сейчас, наоборот, поступают предложения по развитию этой инфраструктуры — например, по запуску городских электричек», — сказал глава градоначальник.

Ранее, в прошлом году, мэрия подписала меморандум с китайской компанией China Road о возможном выносе железнодорожных путей за город. Тогда Джунушалиев отмечал, что рассматривался вариант строительства новой линии, проходящей параллельно северной объездной дороге. Проект также предполагал возведение двух кольцевых дорог и создание скоростной автомагистрали на месте действующих путей.

Источник: Кабар