В Таласской области на баланс государства возвращен дом быта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В рамках проводимых оперативных мероприятий со стороны ГКНБ КР, было установлено, что расположенный в центре села Бакай-Ата Бакай-Атинского района двухэтажный комбинат быта (дом быта) был незаконно приватизирован.

Площадь здания составляет 937 квадратных метров, а земельный участок, на котором расположено здание, имеет общую площадь 0,16 га.

В ходе проведения соответствующих мероприятий, указанное здание и участок земли, были возвращены на баланс государства, администрации Бакай-Атинского района.

В связи с тем, что здание Бакай-Атинского сельского округа находится в аварийном состоянии, а также отсутствием здания для районного центра обслуживания населения, планируется переселение трудового коллектива Бакай-Атинского сельского округа, депутатов Бакай-Атинского сельского совета, а также сотрудников районного центра обслуживания населения в здание, переданное государству ГКНБ.