Кыргызстан оказал помощь этническим кыргызам на Памире в Афганистане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Экспедиционную группу возглавил замминистра Бакыт Дарманкул уулу.

Кыргызстан направил гуманитарную экспедицию, которая успешно доставлена жителям провинции Бадахшан и этническим кыргызам Афганистана помощь, включая медицинские и ветеринарные препараты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

Экспедиционную группу возглавил замминистра Бакыт Дарманкул уулу. На месте провели встречу с заместителем губернатора провинции Бадахшан Афганистана, на которой обсудили условия проживания этнических кыргызов, а также принимаемые меры и предстоящие планы властей провинции Бадахшан по решению их социально-экономических и инфраструктурных проблем.

Врачи-кардиологи, стоматологи и акушер-гинеколог оказали медицинскую помощь и осмотрели 765 человек, из которых 187 женщин и 207 детей. Также местное население обучили своевременному выявлению инфекционных и различных заболеваний и правильному применению ветеринарных лекарств для крупного и мелкого рогатого скота.

Специалисты ветеринарной службы осмотрели домашний скот, провели консультации и практический тренинг по прививанию скота, осмотрели десять верблюдов, 40 лошадей, 367 яков, 840 баранов и козлов.