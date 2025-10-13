У озера Кель-Суу в Нарынской области построят этно-городок и туристический лагерь — эскизы

Архитекторы Ат-Башинского райуправления Департамента градостроительства и архитектуры при Минстрое подготовили эскизный проект туристического лагеря на берегу озера Кель-Суу в долине Кок-Кыя Ат-Башинского района Нарынской области.

Как сообщили в ведомстве, проект предусматривает создание этно-городка, современной гостиницы, автостоянки, игровых площадок, зоны для верховой езды и других объектов.

Основная цель инициативы – упорядочить туристический лагерь и обеспечить отдыхающим комфортные и современные условия.

Источник: economist.kg