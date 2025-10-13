В городе Балыкчы, выпив уксус, скончалась школьница

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Назначены соответствующие экспертизы, следствие продолжается.

В городе Балыкчы скончалась несовершеннолетняя жительница, выпившая уксус.

Как сообщили Turmush жители города, несчастный случай произошел на минувшей неделе. По некоторым данным, девочка обучалась в 7 классе одной из школ города. В УВД Иссык-Кульской области информацию подтвердили.

По данным милиции, 7 октября 2025 года около 10:00 в дежурную часть Балыкчинского ГОВД поступило сообщение из городской больницы. Медики сообщили, что жительница Балыкчы А.А., 2011 года рождения, была доставлена в реанимацию с отравлением после употребления уксуса. Инцидент был зарегистрирован в журнале учёта происшествий, начато расследование.

Несмотря на усилия врачей, 8 октября 2025 года пострадавшая скончалась в реанимационном отделении Балыкчинской городской больницы.

Назначены соответствующие экспертизы, следствие продолжается.

Источник: Turmush