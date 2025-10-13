Кыргызстан получил золотую награду на ЭКСПО 2025 в Осаке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Среди 169 стран-участников Кыргызстан вошёл в число 19 обладателей золотой медали

Национальный павильон Кыргызской Республики получил золотую награду (Gold Award) на Всемирной выставке ЭКСПО 2025 в Осаке в категории Empowering Lives — за лучшую экспозицию, раскрывающую человеческий потенциал, силу образования, культурное богатство и вклад общества в устойчивое развитие. Об этом сообщили в Нацагентстве по инвестициям КР.

«Среди 169 стран-участников Кыргызстан вошёл в число 19 обладателей золотой медали, подтвердив высокий уровень креативности, глубокий замысел и современный подход к раскрытию темы выставки — «Проектирование будущего общества для наших жизней», - отметили в НАИ.

Павильон Кыргызстана был отмечен международным жюри за выдающийся дизайн, гармоничное сочетание традиционных ценностей с технологичными решениями, а также за мощное гуманистическое послание, вдохновляющее на созидание и личностное развитие.

«Эта престижная награда стала ярким подтверждением того, что Кыргызстан заявляет о себе как о стране с самобытной культурой, высоким человеческим потенциалом и активной позицией в формировании будущего. Кыргызстан — среди лучших на ЭКСПО 2025», - говорится в сообщении.

Источник: vesti.kg



