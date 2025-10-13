На Иссык-Куле началась реконструкция курорта «Жууку»

Инициатива реализуется при финансовой поддержке РКФР, который выделил на эти цели 30 миллионов сомов.

В одном из самых живописных ущелий Иссык-Куля стартовал проект реконструкции и расширения курортно-оздоровительного комплекса «Жууку».

Как сообщил председатель Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Артем Новиков, инициатива реализуется при финансовой поддержке РКФР, который выделил на эти цели 30 миллионов сомов.

По словам Новикова, развитие туристической инфраструктуры Иссык-Кульского региона является одним из приоритетных направлений деятельности фонда.

«Иссык-Куль обладает огромным потенциалом для круглогодичного туризма. Поддержка подобных проектов способствует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и укреплению региональной экономики. Мы продолжим финансировать инициативы, направленные на повышение конкурентоспособности отечественной туристической отрасли», — отметил Артём Новиков.

В рамках проекта планируется обновление существующих корпусов, строительство новых лечебно-оздоровительных и рекреационных объектов, а также благоустройство прилегающей территории с учётом современных экологических и инфраструктурных требований.

Источник: Кабар