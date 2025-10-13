Милиция разыскивает пропавшую на выходных 19-летнюю Асылбек кызы Керемет

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Милиция разыскивает без вести пропавшую 19-летнюю Асылбек кызы Керемет.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, в ОВД города Токмок с заявлением обратилась гражданка Н.К. 1966 года рождения с просьбой оказать содействие в поисках ее дочери Асылбек кызы Керемет 2006 года рождения.

Сообщается, что 12 октября 2025 года девушка вышла с работы в районе рынка «Булак» города Токмок и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 180 см, среднего телосложения, черные брови и глаза, смуглая, волосы темные, до плеч.

Была одета в серую куртку, черные джинсы и серую обувь.

«Если вам известно что-либо о местонахождении Асылбек кызы Керемет, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть ОВД г. Токмок по телефонам: 0 (313) 86-31-02, 0 (312) 60-73-63, 0 (700) 29-40-42 или по единому номеру милиции 102», - говорится в сообщении.