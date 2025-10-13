ЦИК напомнила о запрете незаконного сбора средств кандидатами перед выборами

Бишкек, "САЯСАТ.KG". За нарушения кандидаты в депутаты будут привлечены к ответственности

В Центральной избирательной комиссии КР напомнили о запрете незаконного сбора средств кандидатами перед выборами.

По данным ведомства, некоторые кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша публикуют в социальных сетях объявления о сборе пожертвований на свою избирательную кампанию через мобильные приложения, которые официально не определены ЦИК и в настоящее время не идентифицируют жертвователей.

«Данные методы нарушают законодательство о выборах и порядок внесения добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и политических партий. Кроме того, распространяется неверная информация об ограничении доступа жертвователей к участию в финансировании избирательных кампаний кандидатов», - говорится в сообщении.

В связи с этим ЦИК напоминает, что в настоящий момент не существует препятствий для перечисления добровольных пожертвований традиционными способами, а именно, безналичным платежом через банковские расчетные счета и мобильные приложения уполномоченных банковских учреждений ОАО «Элдик Банк» и ОАО Айыл Банк», банковские расчетные счета коммерческих банков КР, а также внесением наличных денежных средств через расчетно-кассовые отделения уполномоченных банковских учреждений.

Центральная избирательная комиссия также напоминает всем участникам избирательного процесса о порядке формирования избирательных фондов кандидатов и политических партий, участвующих на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша:

«Кандидат, политическая партия вправе открыть только один специальный счет своего избирательного фонда» (абзац 2 часть 5 статья 41 конституционного Закона).

Избирательный фонд кандидата, политической партии может создаваться за счет средств, образованных с учетом требований законодательства, а именно:

- собственных средств кандидата, политической партии;

- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, за исключением лиц, перечисленных в части 3 статьи 41 конституционного Закона.

«Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую (материальную) поддержку деятельности, способствующей избранию кандидата, только через избирательные фонды» (часть 10 статьи 41 конституционного Закона).

«Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный счет в банковском учреждении. Данный счет открывается кандидатом, политической партией с разрешения Центральной избирательной комиссии» (абзац 1 часть 5 статьи 41 конституционного Закона).

«Перечень банковских (учреждений) или мобильных приложений, порядок открытия, ведения указанных счетов, учета и отчетности по средствам избирательных фондов устанавливаются Центральной избирательной комиссией по согласованию с банковскими или иными учреждениями» (часть 6 статьи 41 конституционного Закона).

ЦИК определила ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Айыл Банк» банковскими учреждениями для открытия специальных счетов избирательных фондов кандидатов, политических партий. Кроме того, законодательно разрешено использовать мобильные приложения этих банков для осуществления добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, политических партий.

В ближайшее время перечень мобильных приложений коммерческих банковских учреждений Кыргызской Республики будет дополняться, о чем ЦИК предоставит дополнительную информацию.

«Внесение в избирательный фонд собственных средств кандидата, политической партии и добровольных пожертвований производится через банковский расчетный счет, банковское мобильное приложение безналичным платежом, либо наличным платежом через расчетно-кассовые отделения уполномоченных банковских учреждений. Запрещается безналичный перевод или внесение наличных денежных средств через неидентифицируемые платежные системы во избежание признания такого пожертвования анонимным» (часть 2-1 статьи 41 конституционного Закона).

«Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с проведением выборной кампании» (часть 8 статьи 41 конституционного Закона).

В целях недопущения нарушения норм избирательного законодательства ЦИК призывает кандидатов воздержаться от вышеуказанных публикаций и обеспечить прозрачность и законность поступления добровольных пожертвований на специальные счета избирательных фондов кандидатов и политических партий. В противном случае, кандидаты будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Источник: vesti.kg



