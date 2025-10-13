В некоторых районах Бишкека 14 октября на весь день отключат воду

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Отключение связано с ремонтными работами

В некоторых районах Бишкека 14 октября с 09.00 до 00.00 временно прекратят подачу питьевой воды. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Районы отключения:

улицы Алыкулова — Кустанайская — Муромская — Садыгалиева — Льва Толстого — район Coca-Cola;

улицы Садыгалиева — Дэн Сяопина — Патриса Лумумбы — Волковой — Кустанайская — Алимжан-Ата — Большая Чуйская Кольцевая дорога — Ленская — Космонавтов — Коммунарова — Большая Чуйская Кольцевая дорога — река Ала-Арча — Рыскулова — Дэн Сяопина — Пишпекская — Джамгырчинова — Кайназарова — переулок Гатчинский — Патриса Лумумбы — Джамгырчинова — Садыгалиева;

жилмассивы «Военный городок», «Кызыл-Аскер», 110-й квартал, микрорайон «Достук».

Отключение связано с ремонтными работами на водозаборе «Западный» и на городских водопроводных сетях.

Источник: vesti.kg



