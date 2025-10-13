МИД КР выразил соболезнования в связи с гибелью трех дипломатов Катара в Египте

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает глубокую скорбь в связи с трагической гибелью трех дипломатов Государства Катар в результате дорожно-транспортного происшествия в Арабской Республике Египет.

«Выражаем искренние соболезнования катарской стороне, а также родным и близким погибших.

Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этом трагическом инциденте», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Источник: Кабар