МИД КР выразил соболезнования в связи с гибелью трех дипломатов Катара в Египте

Выражаем искренние соболезнования катарской стороне, а также родным и близким погибших.
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает глубокую скорбь в связи с трагической гибелью трех дипломатов Государства Катар в результате дорожно-транспортного происшествия в Арабской Республике Египет.
Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этом трагическом инциденте», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Источник: Кабар