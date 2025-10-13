Внимание! В Бишкеке часть улицы Ауэзова закрывают на реабилитацию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках ремонтных работ обновят асфальтовое покрытие и восстановят тротуары.

В Бишкеке часть улицы Ауэзова закрывают на реабилитацию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, сегодня участок улицы Ауэзова от проспекта Жибек Жолу до улицы Салиевой временно закроют на реабилитационные работы.

Муниципалитет просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Источник: 24.kg