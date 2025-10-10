В Оше шесть школьниц попали в больницу, пообедав сэндвичами и чалапом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Девочки купили еду в киоске возле школы

В Оше произошло массовое отравление школьниц, 6 учащихся школы № 14 попали в больницу, пишут СМИ со ссылкой на начальника управления Департамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора Азамата Имакеева.

По его словам, школьницы купили в киоске возле школы сэндвичи «Тамшан» и чалап.

«В тот же день во время урока физкультуры у них началиболи в желудке и рвота. Девочки были госпитализированы в областную больницу в отделение реанимации. В настоящее время их состояние удовлетворительное, они переведены в отделение», — рассказал Азамат Имакеев.

Он отметил, что пока неизвестно, чем именно отравились школьницы, в настоящее время проводятся лабораторные исследования.

Выяснилось, что на упаковке сэндвичей и чалапа не была указана дата производства. На владелицу цеха в Кара-Сууйском районе, где изготавливаются сэндвичи, составлен протокол и наложен штраф в 23 тысячи сомов за выявленные нарушения. Чалап вообще неизвестно кем и где был изготовлен.

Киоск закрыли после проверки санэпиднадзора.

Источник: vesti.kg



