В НЦОМиД успешно выполнена очередная пересадка почки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Всего с 2018 года в Наццентре выполнены 76 пересадок, в том числе 35 на бюджетной основе

В отделении трансплантологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) проведена очередная успешная операция по пересадке почки.

По информации пресс-службы Минздрава, реципиентом стал 33-летний пациент О. Р., который на протяжении года и девяти месяцев находился на гемодиализе по поводу хронической болезни почек в терминальной стадии. Донором выступил его родной брат — 44-летний Т. Н.

Операция прошла успешно, состояние пациента оценивается как стабильное. Медицинская бригада отмечает, что обе стороны — и донор, и реципиент — чувствуют себя удовлетворительно, а функция пересаженной почки восстановилась.

Всего с 2018 года в НЦОМиД выполнены 76 пересадок, в том числе 35 на бюджетной основе с 2024 года.

«Развитие программы трансплантологии — одно из приоритетных направлений Министерства здравоохранения КР. Благодаря государственной поддержке и профессионализму отечественных хирургов высокотехнологичные операции сегодня успешно проводятся в Кыргызстане, что позволяет спасать жизни граждан без необходимости выезда за рубеж», — подчеркнули в ведомстве.

Источник: vesti.kg



