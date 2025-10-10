Новый комплекс Пограничной службы построят в Бишкеке к 28 мая 2027 года

Сегодня в Бишкеке состоялась церемония закладки капсулы в основание нового административного здания Центрального аппарата Пограничной службы Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба ПС ГКНБ.
В мероприятии участвовали председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, личный состав и ветераны Пограничной службы.
Новый комплекс, который построят в столичном жилмассиве «Кок-Жар», будет состоять из основного 4-этажного здания и многочисленных вспомогательных объектов. Проект включает семь блоков, где будут расположены:
- служебные кабинеты;
- конференц-залы;
- музей;
- столовая;
- профессиональный тир;
- тренажерный зал.
Председатель ГКНБ отметил, что это «не просто здание, а современный, высокотехнологичный и удобный комплекс», который повысит эффективность работы Пограничной службы и улучшит взаимодействие с международными структурами.
Особое внимание уделили физической подготовке военнослужащих: на территории комплекса предусмотрена универсальная площадка для волейбола, мини-футбола и баскетбола.
Завершить проект планируют к 28 мая 2027 года.
Источник: 24.kg