149 граждан подали заявления на участие в досрочных парламентских выборах

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На сегодняшний день свои заявления подали 149 граждан.

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов продолжается прием заявлений от граждан, выразивших намерение участвовать в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября 2025 года.

В комиссии напомнили, что прием заявлений о намерении участвовать в выборах завершается за 30 календарных дней до дня голосования, то есть до 18:00 часов 30 октября 2025 года включительно.

Источник: Кабар