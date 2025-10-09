В соцсетях распространяется фейковое видео об изнасиловании ребенка

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В УВД опровергли распространяемую информацию

В социальных сетях распространяется видео с рыдающей женщиной, которое сопровождается информацией о том, что ее муж якобы изнасиловал их малолетнюю дочь и сбежал в Россию. В УВД города Оша сообщили, что это ложная информация.

По данным ведомства, видео с плачущей женщиной было снято 2 октября в Ошском областном суде. Женщина на самом деле плакала из-за того, что суд оставил приговор первой инстанции о 12 годах лишения свободы в отношении ее брата в силе.

«Ошское городское управление внутренних дел предупреждает: распространение ложной информации влечет за собой уголовную ответственность!» - говорится в сообщении.

Источник: vesti.kg



