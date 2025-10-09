Кыргызстан и «Газпром» договорились наращивать поставки газа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили актуальные и перспективные вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев принял участие в XIV Международном газовом форуме, который проходит с 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в ведомстве, форум является одной из ключевых мировых площадок для обсуждения тенденций развития глобального рынка природного газа, а также перспектив международного сотрудничества в условиях изменяющейся экономической и геополитической ситуации.

В рамках форума состоялась встреча министра энергетики Таалайбека Ибраева с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Стороны обсудили актуальные и перспективные вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере, включая поставки российского газа в Кыргызстан и деятельность ОсОО «Газпром Кыргызстан» по подготовке газотранспортной и газораспределительной систем страны к ОЗП.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено вопросам увеличения инвестиций в развитие газоснабжения и инфраструктуры хранения ГСМ.

Таалайбек Ибраев предложил рассмотреть возможность увеличения ежегодного объема финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов Кыргызстана не менее чем на 1,5 млрд сомов, при сохранении стабильной цены на природный газ и обеспечении бесперебойных поставок в республику.

«По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить углубление сотрудничества и договорились о мерах по наращиванию поставок природного газа в Кыргызстан, особенно в предстоящий зимний период», - говорится в сообщении.

