Скончался заслуженный работник образования Кыргызстана Кумен Исаков

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он являлся автором более 70 научных публикаций, включая 5 коллективных монографий.

На 86-м году жизни скончался доктор экономических наук, профессор, член-корреспондента Инженерной академии, заслуженный работник образования КР Исаков Кумен Исакович.



Он родился 7 июля 1940 года в селе Борду Кеминского района Чуйской области.



В 1965 году окончил экономический факультет Кыргызского государственного университета и начал преподавать во Фрунзенском политехническом институте на кафедре «Экономика, организация и планирование предприятий».



С 1969 по 1973 год учился в аспирантуре Московского института управления имени С.Орджоникидзе, защитил кандидатскую диссертацию и позже получил степень доктора экономических наук.



С 1973 по 1990 год работал во ФПИ — от старшего преподавателя до заведующего кафедрой и декана инженерно-строительного факультета. С 1990 года занимал руководящие должности в сфере социально-культурной политики. С 2000 года — первый проректор КРСУ.



Он являлся автором более 70 научных публикаций, включая 5 коллективных монографий.

Источник: АКИpress

