Министр культуры Мирбек Мамбеталиев провел прием граждан

Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев провел прием граждан. Во встрече приняли участие деятели культуры, представители творческих организаций, молодежные активисты и представители гражданского общества со всех регионов страны.

По информации Минкультуры, участники встречи высказывали свое мнение по различным вопросам. Министр их заслушал и дал конкретные поручения руководителям профильных ведомств.

«Подобные приемы будут осуществляться на постоянной основе. Они направлены на оперативное решение проблем и налаживание открытой коммуникации с населением. Прием граждан осуществляется министром культуры, его заместителями, руководителями структурных и ведомственных подразделений ведомства не реже одного раза в неделю в соответствии с графиками, утверждаемыми в соответствии с законодательством КР», - говорится в сообщении.

