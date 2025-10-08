Президент поблагодарил общественный фонд «Солнце в ладошках» за бережное отношение к природе

Пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов от имени президента Садыра Жапарова выразил благодарность общественному фонду поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках» за активную благотворительную и волонтерскую деятельность.

По его словам, сегодня по поручению президента он вручил им благодарственное письмо в знак признательности за труд, неравнодушие и верность ценностям.

По словам Алагозова, недавно, в одно из воскресений во время поездки в горы, президент стал свидетелем того, как представители фонда убирали мусор, подавая личный пример бережного отношения к окружающей среде.

«Это не осталось без внимания. Глава государства, как человек, который сам глубоко уважает природу и неоднократно обращался к гражданам с призывом беречь родную землю, соблюдать чистоту и начинать изменения с себя, с особым теплом отметил такой поступок.

Это показывает, что настоящая любовь к Родине проявляется не только в словах, но и в конкретных делах. Именно из таких искренних и неравнодушных людей складывается сила и будущее Кыргызстана [...].

По поручению президента Садыра Жапарова сегодня я вручил благодарственное письмо. Это знак признательности за их труд, неравнодушие и верность ценностям, которые объединяют нас всех», - сообщил он.

Пример фонда вдохновляет других, сказал он. Я также верю, что наше бережное отношение к природе станет вкладом в процветающее будущее нашей страны.

Основная деятельность фонда - это помогать маленьким детям с различными тяжелыми формами заболеваний.

В то же время представители фонда, помимо своей основной деятельности, в свободное время проводят субботники в природных парках.

