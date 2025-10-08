В Аксы выявлен случай сибирской язвы, 20-летний житель госпитализирован

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Территория, где зафиксирован случай заражения, находится на карантине

В селе Боспиек Аксыйского района выявлен случай сибирской язвы. Об этом журналистам сообщил главный врач Джалал-Абадского межрайонного Центра профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора Роман Ураимов.

По его словам, 20-летний житель села был госпитализирован после выявления язвы на пальце. Установлено, что 26 сентября был забит скот, мясо раздали местным жителям. Сейчас территория, где зафиксирован случай заражения, находится на карантине.

«Сначала он лечился дома, но после того, как результатов не было, он обратился в больницу. После взятия анализов и обнаружения палочек сибирской язвы начались исследования, было собрано распространяемое мясо, уничтожено в соответствии с санитарными нормами, скот был захоронен в специальном месте. А парень был госпитализирован и сейчас выписан. Его дом и сарай были взяты на карантин, приняты соответствующие меры», - сообщил Ураимов.

Источник: vesti.kg



