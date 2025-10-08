Школа-интернат в Бишкеке может стать общеобразовательной школой

Школу-интернат для детей-сирот №71 в Бишкеке могут преобразовать в общеобразовательную школу. Об этом стало известно на сессии Бишкекского городского кенеша.

Депутат Татьяна Кузнецова отметила, что дети-сироты спят в ученических классах, так как общежитие для них превратилась в долгострой. Она попросила мэрию дать информацию на этот счет.

Вице-мэр Виктория Мозгачева подтвердила, что часть детей спят в классах. По ее словам, муниципалитет совместно с местным населением анализировал необходимость функционирования интерната на данной территории.

"Там обучаются дети по микроучастку. Есть предложение перевести в общеобразовательное учреждение. Этот вопрос обсуждается с кабинетом министров и опекунами детей-сирот из регионов", - добавила она.

Напомним, школа находится в 12-м мкр. столицы.

