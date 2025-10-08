НТРК приобрела 15 новых автомобилей для региональных и центральных подразделений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из 15 автомобилей семь направлены региональным телеканалам НТРК, восемь - центральным.

Автопарк Национальной телерадиокорпорации пополнился 15 новыми автомобилями отечественного производства Chevrolet Tracker.

Как сообщил начальник отдела информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков, 15 автомобилей модели Chevrolet Tracker НТКР приобрели без привлечения внешней помощи, на собственные средства. Такая возможность появилась благодаря пополнению внутренних резервов и рациональному использованию бюджета.

Из 15 автомобилей семь направлены региональным телеканалам НТРК, восемь - центральным. Таким образом, региональные телеканалы впервые в истории получили новые автомобили. Это позволит значительно улучшить оперативность сбора и освещения новостей в любое время суток.

«До этого автопарк НТРК обновлялся 10 лет назад, тогда были приобретены подержанные автомобили 2003-2004 годов выпуска. Со временем техника устарела, и на её ремонт уходили значительные средства», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар