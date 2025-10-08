Более сотни граждан подали заявки на участие в парламентских выборах

По состоянию на вечер 7 октября 106 граждан подали заявления на участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тынчтыкбек Шайназаров.

По его словам, из общего числа заявителей 68 — мужчины и 38 — женщины.

«Нужно отметить, что практически во всех избирательных округах представлены кандидатуры женщин. До завершения приема заявлений, думаю, количество желающих еще увеличится», — отметил глава ЦИК.

Ранее в ЦИК напомнили, что прием заявлений от граждан, намеренных участвовать в выборах Жогорку Кенеша, продолжается в установленном законом порядке.

Источник: Кабар