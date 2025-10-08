В Кыргызстане снимут фильм о Жусупе Абдрахманове

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Съёмки планируется провести в городах Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, а также в регионах Кыргызстана.

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Т. Океева начала производство полнометражного историко-драматического фильма «Жусуп», посвящённого жизни и наследию великого деятеля Жусупа Абдрахманова. Об этом сообщили в Минкультуры КР.

В фильме раскрывается сложная судьба Абдрахманова и его решающая роль в закладке фундамента национальной государственности. Цель проекта — напомнить о значимых страницах национальной истории и привить молодому поколению дух патриотизма.

Режиссёр фильма — заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, председатель Союза кинематографистов Таалайбек Кулмендеев.

В настоящее время идут подготовительные работы, проводятся кастинги на роли и определяются съёмочные локации. Съёмки планируется провести в городах Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, а также в регионах Кыргызстана.

Премьера фильма назначена на 25 августа 2026 года и приурочена к 35-летию независимости Кыргызстана, 100-летию Кыргызской АССР и 125-летию со дня рождения Жусупа Абдрахманова.

Источник: Кабар