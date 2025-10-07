Кыргызстан вводит временный запрет на ввоз кузовов автомобилей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Новое постановление № 633 продлевает действие данной меры сроком на шесть месяцев.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, укрепления экономической стабильности и недопущения незаконной легализации транспортных средств Кабинет министров принял постановление от 3 октября 2025 года № 633 «О введении временного запрета на ввоз кузовов автотранспортных средств в Кыргызскую Республику».



Как сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции, в рамках реализации указа президента КР от 31 декабря 2024 года №398 «О мерах по легализации автотранспортных средств», Кабинетом министров было принято постановление от 7 марта 2025 года №121, которым впервые был установлен временный запрет на ввоз кузовов автотранспортных средств категории M1 (легковые автомобили). Новое постановление № 633 продлевает действие данной меры сроком на шесть месяцев.



«Продление временного запрета обусловлено участившимися случаями изменения регистрационных данных транспортных средств под предлогом замены кузова, что на практике приводило к легализации автомобилей, ввезённых без прохождения процедуры таможенной очистки. Также выявлены факты эксплуатации так называемых «конструкторов» — транспортных средств, собранных из отдельных запасных частей и агрегатов без соблюдения установленных технических и правовых требований», - сообщили в Минэкономики.



Реализация постановления позволит повысить эффективность администрирования таможенных и налоговых платежей, сократить объёмы теневого оборота транспортных средств, обеспечить безопасность их эксплуатации, а также привести национальные процедуры в соответствие с международными обязательствами КР в рамках Евразийского экономического союза.

Источник: tazabek.kg

