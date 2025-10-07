В парке «Ала-Арча» построят круглогодичный родельбан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Строительство будет проводиться совместно с немецкой компанией Wiegand.

В парке «Ала-Арча» построят круглогодичный родельбан. Об этом "Кабару" сообщили в администрации парка.

Отмечается, что 10 октября состоится закладка капсулы на месте строительства аттракциона, который будет установлен в районе коттеджей а-фрейм.

Общая протяженность трассы будет составлять 1205 метров. Аттракцион будет выполнен из нержавеющей стали и состоять из двух прочных рельсовых труб. Для катания будут использоваться современные сани – всего 36 единиц. Каждые рассчитаны на двух человек с общей вместимостью до 150 килограммов.

Указывается, что аттракцион будет работать и в ночное время. На нем посетителей ждут захватывающие повороты, скоростные участки и потрясающие виды. К старту будет доставлять автоматическая подъемная система. Максимальная скорость ограничена – 40 км/ч.

«Данное событие является важным этапом в развитии туристической инфраструктуры парка и направлено на привлечение большего числа гостей из Кыргызстана и других стран», - отметили в администрации.

Источник: Кабар