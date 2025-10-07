Представляются чекистами. ГКНБ предупредил о мошенниках

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В последнее время на территории КР участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных органов, банковских структур или правоохранительных органов, пытаются завладеть личными данными и денежными средствами граждан.

Мошенники используют различные схемы обмана: сообщают о подозрительных операциях по банковским счетам, обещают «возврат средств» или требуют деньги «для защиты от кибератак». Мошенники используют современные технологии, подмену номеров и психологические методы воздействия на граждан. Кроме того, в последнее время популярно стало использовать имена сотрудников ГКНБ КР вплоть до высшего руководства Госкомитета. Подобные действия являются преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГКНБ выявили и пресекли деятельность нескольких групп, осуществляющих мошеннические звонки с территории как Кыргызстана, так и из-за рубежа. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

В этой связи, ГКНБ призывает всех граждан сохранять бдительность и не поддаваться на провокации телефонных мошенников.

В частности, ГКНБ напоминает гражданам: при получении подозрительных звонков немедленно завершить разговор и обращаться в адрес ОНБ по номеру 191. Не отвечать на подозрительные письма, сообщения и запросы, касающихся руководства ГКНБ КР. Не передавать свои персональные данные, ПИН-коды, пароли и номера банковских карт. А также не переводить деньги по телефонным или интернет-запросам, даже если собеседник представляется сотрудником банка или госоргана.