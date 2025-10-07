Налоговая прокомментировала скандал с бывшим руководителем УГНС по Жумгальскому району

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сапаров оспаривает своё увольнение в судебном порядке, ссылаясь на процедурные вопросы.

Государственная налоговая служба выступила с официальным заявлением в связи с нарушением профессиональной этики, норм поведения государственного служащего и возможным злоупотреблением должностным положением бывшего начальника Управления ГНС по Жумгальскому району Абылбека Сапарова.

Как сообщили в ведомстве, в июле 2025 года в ряде СМИ и социальных сетей были распространены видео- и аудиозаписи, на которых зафиксирован мужчина, голос которого предположительно принадлежит Сапарову. На записях слышна нецензурная брань, оскорбления в адрес руководителей высшего звена, а также обсуждения денежных вопросов, вызвавшие общественный резонанс.

Параллельно в Службу внутренней безопасности ГНС поступили многочисленные жалобы от жителей Жумгальского района и сотрудников местного управления. В обращениях содержались обвинения в злоупотреблении властью, нарушении служебной субординации, психологическом давлении и недопустимом поведении сексуального характера в отношении подчинённой сотрудницы.

По итогам проверки Службой внутренней безопасности ГНС были установлены следующие факты:

неподобающее поведение на рабочем месте, в том числе использование нецензурной лексики и угроз;

нарушение Кодекса этики государственных служащих Кыргызской Республики;

игнорирование рамок служебных отношений и принципов уважительного обращения с подчинёнными;

создание психологически небезопасной обстановки для сотрудников управления.

Кроме того, был зафиксирован инцидент, когда Сапаров, находясь на рабочем месте в присутствии граждан и коллег, демонстрировал нож и проявлял агрессию.

На основании выявленных нарушений Абылбек Сапаров был уволен с государственной службы по отрицательным мотивам, несмотря на то, что ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию.

В ГНС подчеркнули, что деятельность ведомства строится на принципах уважения прав человека и соблюдения международных стандартов, включая Конвенцию Международной организации труда №190 «О насилии и домогательствах в сфере труда» и Всеобщую декларацию прав человека.

«Подобное поведение, особенно в условиях служебной зависимости, квалифицируется как форма насилия, дискриминации и злоупотребления властью. Государственная налоговая служба решительно осуждает подобные действия и будет последовательно реагировать на любые факты нарушения служебной этики», — заявили в ведомстве.

В настоящее время, по информации ГНС, Сапаров оспаривает своё увольнение в судебном порядке, ссылаясь на процедурные вопросы.

Источник: Кабар