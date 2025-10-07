Глава кабмина: Кыргызстан готовится к выходу из «черного списка» ЕС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Делегация нашей страны сейчас ведет переговоры с представителями Евросоюза»

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил работников гражданской авиации страны с профессиональным праздником.

Пресс-служба кабмина распространила текст поздравления:

«Сегодня мы отмечаем важный праздник для всей страны – День гражданской авиации Кыргызской Республики. Авиация всегда занимала особое место в транспортной системе Кыргызстана, именно она соединяет регионы нашей горной страны и открывает путь во внешний мир.

С особой благодарностью мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков отечественной авиации и заложил фундамент для развития современной гражданской авиации страны.

За последние годы отрасль переживает значительный рост и подъем. Введены в эксплуатацию аэропорты «Талас», «Каракол», «Нарын» и «Казарман». В аэропорту «Манас» проводится модернизация, а в аэропортах «Ош» и «Иссык-Куль» строятся новые терминалы. Начато строительство нового международного аэропорта Джалал-Абадской области, который станет крупнейшим проектом в истории независимого Кыргызстана.

Кроме того, открытое акционерное общество «Аэропорты Кыргызстана» за счет собственных средств пополняет авиационный парк страны новыми воздушными судами, так для авиакомпании «Асман Эйрлайнс» приобретены три воздушных судна Bombardier DASH 8 Q400, что позволяет увеличить частоту внутренних и межрегиональных рейсов и укрепляет позиции Кыргызстана в сфере воздушных перевозок.

Сегодня также завершается финальный этап по исключению Кыргызстана из «черного списка» Европейского союза. В эти дни делегация нашей страны ведет переговоры с представителями ЕС, и в ближайшем будущем ожидается полное открытие европейского неба для кыргызских авиакомпаний.

Впереди нас ждут новые задачи: завершение модернизации аэропортов, расширение географии международных рейсов, укрепление транзитного потенциала Кыргызстана и подготовка нового поколения авиационных специалистов.

Авиация – это символ единства страны, удобства для граждан, открытости для туристов и символ экономического развития страны.

Уважаемые работники и ветераны авиационной отрасли, с профессиональным праздником Вас! Желаем чистого неба, удачи в полетах и уверенности на высоте!».

Источник: vesti.kg



