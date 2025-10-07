Ситуация по ОРВИ и гриппу. Число заболевших

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из всех заболевших 60% составляют дети до 14 лет
Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщает, что проводится еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией по республике.
С 29 сентября по 5 октября по республике зарегистрировано 5 341 случай ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей (5 726 случаев) отмечается снижение заболеваемости на 6,7%. Из всех заболевших 60% составляют дети до 14 лет (3 205 случаев).
Источник: kaktus.media