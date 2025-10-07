С начала создания ГИК около 15 тыс. граждан получили квартиры по Кыргызстану

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На сегодня активно идет строительство 70 тыс. квартир по стране.

С момента основания Государственной ипотечной компании около 15 тыс. граждан стали обладателями квартир по республике. Об этом в прямом эфире агентства «Кабар» сообщила глава представительства ГИК по Чуйской области Мырзагуль Сардарбекова.

«На сегодня строятся многоквартирные дома в Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской и в Нарынской областях. До конца года будут сданы квартиры в Джалал-Абадской области – в Таш-Комуре и Сузаке. В Бишкеке по улице Маликова будут переданы около тысячи квартир», - рассказала она.

Источник: Кабар