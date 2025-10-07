В Оше введены в эксплуатацию четыре новых водохранилища

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Они построены на берегу реки Ак-Буура

В Оше введены в эксплуатацию четыре новых водохранилища, сообщили в мэрии города.

В церемонии открытия приняли участие глава Оша Женишбек Токторбаев и местные жители.

Водохранилища, построенные на берегу реки Ак-Буура на месте бывшего старого бассейна, имеют общий объем 24 тысячи кубических метров и общую площадь 5 тысяч 450,7 квадратных метра.

По данным мэрии, в случае временного перебоя в водоснабжении, вода из водохранилищ будет подаваться в восточную часть города.

Источник: vesti.kg



