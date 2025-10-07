В Кыргызстане за неделю зафиксировали 400 тыс. нарушений из-за непристегнутых ремней безопасности

Бишкек, "САЯСАТ.KG". За непристегнутый ремень безопасности предусмотрен штраф в размере 1000 сомов.

В Кыргызстане за неделю зафиксировано 400 тыс. нарушений, связанных с отсутствием ремней безопасности. Об этом сообщает ГУОБДД.



С 1 октября в рамках проекта «Безопасная страна» на территории Кыргызстана начали функционировать аппаратно-программные комплексы, фиксирующие на фото- и видеооборудование факты неиспользования ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств.



В ГУОБДД призывают водителей и пассажиров не нарушать правила дорожного движения.



Источник: АКИpress

