ГКНБ вернул государству оздоровительный центр «Ак-Суу» для учителей, который в 2012 году был продан частнику

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР был установлен факт того, что принадлежащий Центральному комитету профсоюза работников образования и науки Федерации профсоюзов Кыргызстана оздоровительный центр для учителей, специально построенный в селе Ак-Суу Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, в 2012 году был продан частному лицу бывшим руководством ЦК.

На основании вышеуказанных материалов, в результате проведённых ГКНБ следственно-оперативных мероприятий, общая сумма данного центра составила 54 118 630 (пятьдесят четыре миллиона сто восемнадцать тысяч шестьсот тридцать сомов).

В настоящее время «Ак-Суу» полностью передан на баланс государства.