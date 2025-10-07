Минздрав закупит свыше 60 тыс. доз вакцин от гриппа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В настоящее время ожидается поступление вакцины.
Для профилактики гриппа Министерством здравоохранения проведен тендер на закупку 63 тысяч 734 доз вакцины «Гриппол+». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Минздрава, в настоящее время ожидается поступление вакцины. Она бесплатная и в первую очередь будут вакцинированы лица, которые входят в группу риска:
- медицинские работники;
- лица, имеющие хронические заболевания;
- часто болеющие дети;
- лица, старше 65 лет;
- беременные.
Неспецифическая профилактика респираторных инфекций заключается в соблюдении простых правил, таких как:
- в случае появления у ребенка симптомов ОРВИ – не отправлять ребенка в школу или детский сад до выздоровления и обратиться за помощью к врачу;
- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
- соблюдение респираторной гигиены - прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками с их последующим, надлежащим удалением;
- избегать переохлаждений и перегреваний организма;
- своевременная самоизоляция людей, почувствовавших себя нездоровыми, с высокой температурой и другими симптомами гриппа;
- соблюдение санитарно-гигиенических мер (гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка и др.)
- соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;
- делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой.
Чтобы защититься от ОРВИ и гриппа необходимо соблюдать вышеуказанные правила. В случае появления симптомов ОРВИ и гриппа рекомендуется обратиться за медицинской помощью, отметили в министерстве.
Источник: Кабар