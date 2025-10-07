Минздрав закупит свыше 60 тыс. доз вакцин от гриппа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В настоящее время ожидается поступление вакцины.

Для профилактики гриппа Министерством здравоохранения проведен тендер на закупку 63 тысяч 734 доз вакцины «Гриппол+». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава, в настоящее время ожидается поступление вакцины. Она бесплатная и в первую очередь будут вакцинированы лица, которые входят в группу риска:

медицинские работники;

лица, имеющие хронические заболевания;

часто болеющие дети;

лица, старше 65 лет;

беременные.

Неспецифическая профилактика респираторных инфекций заключается в соблюдении простых правил, таких как:

в случае появления у ребенка симптомов ОРВИ – не отправлять ребенка в школу или детский сад до выздоровления и обратиться за помощью к врачу;

соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;

соблюдение респираторной гигиены - прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками с их последующим, надлежащим удалением;

избегать переохлаждений и перегреваний организма;

своевременная самоизоляция людей, почувствовавших себя нездоровыми, с высокой температурой и другими симптомами гриппа;

соблюдение санитарно-гигиенических мер (гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка и др.)

соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;

делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой.

Чтобы защититься от ОРВИ и гриппа необходимо соблюдать вышеуказанные правила. В случае появления симптомов ОРВИ и гриппа рекомендуется обратиться за медицинской помощью, отметили в министерстве.

Источник: Кабар