Нурлан Кульджигачев: ТЭЦ Бишкека готова подавать тепло

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сейчас горячая вода гражданам подается в 63 градуса.

Директор ТЭЦ Бишкека Нурлан Кульджигачев призывает горожан готовиться к отопительному сезону.

В эфире "Биринчи радио" он сообщил, что в прошлом году в столице был случай: в 10-м мкр. рядом расположены два дома. Жители одного кричали, что им жарко, второго - что им холодно. При этом у домов одна система, вода подается одинаковой температуры.

"Просто один дом до наступления холодов весной-летом делает ремонт, чистит элеватор, второй ничего не делает. Ответственность должны чувствовать и сами жители. Например, мы устанавливаем пластиковые окна, прокладки в которых необходимо менять каждые 5-10 лет. Но многие даже этого не делают. Большая часть теплопотерь из-за окон и дверей. Раньше, помните, для того чтобы потерь не было, на окна крепили пленку или клеили на щели газету", - сказал директор теплоцентрали.

Он добавил, что ТЭЦ готова к отопительному сезону: разгружено 320 тыс. тонн угля, оборудование отремонтировано.

"Работа ведется по графику. Мы готовы подавать тепло", - заверил Кульджигачев, напомнив, что отопление подается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха составляет 8 градусов.

Источник: kaktus.media