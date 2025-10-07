Зарина Чимырова возглавила отдел культуры Токмака

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Назначение проведено по представлению ведомства.

Зарина Чимырова возглавила отдел культуры Токмака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Отмечается, что назначение проведено по представлению ведомства.

Она родилась 6 марта 1980 года в Токмаке. Имеет высшее образование по специальности юрист и менеджер. В 2011–2014 годах окончила Международную академию управления, права, финансов и бизнеса по направлению «Юриспруденция», Кыргызский технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начала в 2003 году в зональном центре Чуйского областного государственного регистра, сначала делопроизводителем, затем ведущим специалистом по земельным ресурсам. С 2005 года занимала различные должности в отделе культуры города, накопив многолетний опыт работы. До назначения работала главным специалистом отдела.

