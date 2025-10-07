За неделю в Кыргызстане зарегистрировано 5,3 тыс. случаев ОРВИ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из всех заболевших 60% составляют дети до 14 лет

В Кыргызстане на 40 неделе текущего года (29.09-05.10.25г.) зарегистрирован 5341 случай ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 6,7%. Об этом сообщают в Минздраве КР.

Из всех заболевших 60% составляют дети до 14 лет (3205 случаев).

В ведомстве отметили, что аналогичная эпидемиологическая ситуация наблюдается ежегодно с наступлением осени, понижением температурного режима и началом учебного года, что способствует увеличению скученности населения и, как следствие, росту заболеваемости.

«Несмотря на незначительное увеличение числа заболевших, эпидемиологический сезон по ОРВИ и гриппу на текущий момент не наступил. Согласно многолетним наблюдениям, начало эпидемического сезона приходится на конец ноября — начало декабря. В данное время продолжается дозорный эпиднадзор за ОРВИ и гриппом, результаты лабораторных анализов, отобранные от больных с ОРВИ, показывает, что циркулируют те же вирусы, которые регистрируются в республике каждый год, такие как: аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, парагриппы, риновирус», - говорится в сообщении.

За минувшую неделю обследован 71 образец, из них риновирус – 6, аденовирус – 4, парагриппы I-IV – 4, другие (бокавирус, метапневмовирусы и коронавирусы) – 2. Случаев гриппа не выявлено.

В Минздраве отметили, что для профилактики гриппа закуплено 63 734 дозы вакцины «Гриппол+». В настоящее время ожидается поступление вакцины. Вакцина бесплатная, и в первую очередь будут вакцинированы лица, которые входят в группу риска, а именно:

- медицинские работники;

- лица, имеющие хронические заболевания;

- часто болеющие дети;

- лица, старше 65 лет;

- беременные.

Источник: vesti.kg



