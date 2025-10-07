Амангельдиев назначен главой штаба по выборам депутатов ЖК

Данияр Амангельдиев возглавил Республиканский штаб по подготовке досрочных выборов в Жогорку Кенеш КР.

Распоряжением председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев назначен председателем Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша КР.

Источник: Кабар